Edirne'de kar etkisini artırdı

EDİRNE (AA) - Edirne kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı şiddetini arttırdı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Havsa, Uzunköprü, Keşan, İpsala, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde de kar yağışı devam ediyor.

Trafikte kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler de yol kenarına park ederek araçlarının lastiklerine zincir taktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de karda mahsur kalan sürücülere yardımcı oluyor.

Kar yağışı Edirne'deki tarihi yapılarda güzel görüntüler ortaya çıkardı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi kar yağışında da büyüleyen görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ve çocuklar kar topu oynadı, bazıları ise fotoğraf çekti.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kapalı köy yolu bulunmazken, sınır kapılarına ulaşım da sağlanıyor.

Edirne ve ilçelerinde gün boyu kar yağışının sürmesi bekleniyor.



