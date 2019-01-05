0553 313 94 23

Edirne'de kar etkisini artırdı

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:56
Edirne'de kar etkisini artırdı

EDİRNE (AA) - Edirne kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı şiddetini arttırdı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Havsa, Uzunköprü, Keşan, İpsala, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde de kar yağışı devam ediyor.

Trafikte kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler de yol kenarına park ederek araçlarının lastiklerine zincir taktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de karda mahsur kalan sürücülere yardımcı oluyor.

Kar yağışı Edirne'deki tarihi yapılarda güzel görüntüler ortaya çıkardı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi kar yağışında da büyüleyen görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ve çocuklar kar topu oynadı, bazıları ise fotoğraf çekti.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kapalı köy yolu bulunmazken, sınır kapılarına ulaşım da sağlanıyor.

Edirne ve ilçelerinde gün boyu kar yağışının sürmesi bekleniyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 14:56
  1. EDİRNE
  2. Edirne Emniyet Müdürlüğü
  3. il özel idaresi
  4. ilçeler
  5. kar yağışı
  6. karayolları
  7. şiddetini artırdı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’da muhafazakar gazeteden Sünni kadın büyükelçi tepkisi
    1. İran’da muhafazakar gazeteden Sünni..
    2. SP, belediye başkan adaylarını açıkladı
    3. Pakistan Başbakanı Han'ın ziyareti..
    4. "Taraftarlarımızdan özür dileriz"
    5. Sivasspor, Medjani ile yollarını ayırdı
    6. Valinin yardım eli uzattığı "Fındık"..
    7. "Darbe girişimine ilişkin 241 dava..
    8. Projeyi Erdoğan ve Albayrak da..
    9. AK Parti'nin İzmir adayları açıklanıyor
    10. Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    11. "Toyota olarak 2019’da pazarın düşüşü..
    12. Edirne'de kar etkisini artırdı
    13. Rakamlarla bebeğinizin sağlıklı gelişimi
    14. İran duyurdu! Testler başarıyla..
    15. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları
    16. Bu da Rize işi ısıtma sistemi!..
    17. "Nissan olarak 2018'de pazar payımızı..
    18. Sıfır Atık Projesi'nde "UNESCO kenti"..
    19. "Robinho'nun gidişi bizi..
    20. Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi