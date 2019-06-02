Edirne’de inşaatın çatısında yangın

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 3 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde inşaat halindeki 3 katlı binanın çatısında saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar panikle sokağa dökülerek, itfaiye ve polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları yangın mahallinden uzaklaştırdı. Yangın itfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.