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Edirne’de göçmen botu battı! Çok sayıda ölü var

Edirne'ye bağlı Enez ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu, 5 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

30 Eylül 2018 Pazar 14:00
Edirne’de göçmen botu battı! Çok sayıda ölü var

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe beldesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5 kişinin öldüğü bildirildi. Edilenen bilgilere göre göçmenleri lastik bot, Sultaniçe beldesi açıklarında alabora oldu.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 düzensiz göçmenin cesedini çıkardı.

Öte yandan batan botta başka göçmenlerin olabileceği ihtimaline karşın bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 14:00
  1. Edirne Valiliği
  2. enez ilçesi
  3. düzensiz göçmen
  4. bot

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