Edirne’de göçmen botu battı! Çok sayıda ölü var
Edirne'ye bağlı Enez ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu, 5 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.30 Eylül 2018 Pazar 14:00
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe beldesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5 kişinin öldüğü bildirildi. Edilenen bilgilere göre göçmenleri lastik bot, Sultaniçe beldesi açıklarında alabora oldu.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 düzensiz göçmenin cesedini çıkardı.
Öte yandan batan botta başka göçmenlerin olabileceği ihtimaline karşın bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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