Edirne'de geçiş üstünlüğü kuralına uymayan sürücülere ceza yağdı Edirne’nin Keşan ilçesinde polis, kavşaklarda geçiş üstünlüğü kuralına uymayan sürücülere ceza keserek uyardı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis, kavşaklarda geçiş üstünlüğü kuralına uymayan sürücülere ceza keserek uyardı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir içinde yaptıkların kontrollerde kavşakta geçiş üstünlüğü kuralının ihlal edildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Meydanı kavşağında yaptığı uygulamada, kural ihlali yapan 27 araç sürücüsü durdurularak uyardı. Araçlarda yapılan evrak kontrolünde toplam 3 bin 462 TL para cezası uygulandı.

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