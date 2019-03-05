0553 313 94 23

Edirne'de geçiş üstünlüğü kuralına uymayan sürücülere ceza yağdı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis, kavşaklarda geçiş üstünlüğü kuralına uymayan sürücülere ceza keserek uyardı.

05 Mart 2019 Salı 10:22
Edirne'de geçiş üstünlüğü kuralına uymayan sürücülere ceza yağdı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis, kavşaklarda geçiş üstünlüğü kuralına uymayan sürücülere ceza keserek uyardı.

 

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir içinde yaptıkların kontrollerde kavşakta geçiş üstünlüğü kuralının ihlal edildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Meydanı kavşağında yaptığı uygulamada, kural ihlali yapan 27 araç sürücüsü durdurularak uyardı.

 

Araçlarda yapılan evrak kontrolünde toplam 3 bin 462 TL para cezası uygulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:22
  1. Edirne
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerevitaş, 2018 finansal sonuçlarını açıkladı
    1. Kerevitaş, 2018 finansal sonuçlarını..
    2. "Seracılıkta dijital teknolojileri..
    3. Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi..
    4. Garanti 2018 Entegre Faaliyet..
    5. Beymen Club'tan 2019 İlkbahar/Yaz..
    6. Facebook'tan Endonezya'daki seçimde..
    7. İstanbul'a Biyoteknoloji Vadisi
    8. Bitlis’te 36 köy yolu ulaşıma kapalı
    9. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    10. 28 Şubat davası yavaşlıkta rekor kırıyor
    11. CNR ve Tuzla Boat Show'da Setur..
    12. AFAD'dan Van'da 229 bin kişiye afet..
    13. Eski Yargıtay üyesi Mahmut Kış'a 15..
    14. Türkiye'den ABD Başkanı Trump'a sert..
    15. Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde yeni..
    16. Yolcu uçağı sis nedeniyle 9 tur..
    17. Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması..
    18. TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
    19. Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    20. Kimse duymadıklarının farkına varmadı
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!