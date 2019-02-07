0553 313 94 23

Edirne'de geçen ay 3 bin 900 düzensiz göçmen yakalandı

07 Şubat 2019 Perşembe 16:49
Edirne'de geçen ay 3 bin 900 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de geçen ay yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 3 bin 900 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Vali Yardımcısı Güler ve Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette düzensiz göçe ilişkin tedbirler görüşüldü.

Görüşmenin ardından Vali Yardımcısı Güler, Kaymakam Tuncer, İl Müdürü Aşılıoğlu Meriç Nehri güzergahındaki Türkiye-Yunanistan sıfır noktasında incelemede bulundu, nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

Ocak ayında Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında çeşitli uyruklarda 3 bin 900 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:49
  1. düzensiz göç
  2. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  3. Türkiye-Yunanistan sıfır noktası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özcan: "İşletmeler 6 ay ödemesiz dönemli 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1,45 faiz oranıyla bu krediyi kullanabilecek."
    1. Özcan: "İşletmeler 6 ay ödemesiz..
    2. Özcan: "Krediden yıllık cirosu 25-40..
    3. FETÖ sanığına hapis cezası
    4. Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
    5. VakıfBank Genel Müdürü Özcan,..
    6. Pürüzlü meme protezine bağlı kanser..
    7. "Adaylar devletin malına sahip..
    8. 6 kez vurduğu eşini kapıya bırakıp..
    9. MHP'li vekile göre CHP kendi topuğuna..
    10. GÜNCELLEME - Kocaeli'de genç kızın..
    11. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    12. Merkel'den Brexit açıklaması
    13. Bakan Kasapoğlu'ndan esnaf ziyareti
    14. Erdoğan, hediye edilen otobüsü inceledi
    15. Gaziantepspor küme düşürüldü
    16. "Türkiye bölgede lider bir ekonomik..
    17. PFDK'den Süper Lig kulüplerine para..
    18. Öğrenciler Afrin şehidini andı
    19. PFDK, Jerome'u affetmedi! Sert faulun..
    20. KKTC Başbakanı Erhürman, Soylu'yu..
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Yeni gün, yeni iddia... “Babacan, Gül’ün desteğini aldı! Küskünler...”
    Yeni gün, yeni iddia... “Babacan, Gül’ün desteğini aldı! Küskünler...”
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...