Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı20 Şubat 2019 Çarşamba 16:24
EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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