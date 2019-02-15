Edirne’de ‘Evde Sağlık Okulu’ açıldı

Edirne’de hasta ve hasta yakınlarına bilgi ve eğitim vermek, danışmanlık sağlamak, hastaları ile birlikte kaldıkları zamanlarda davranış değişiklikleri ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla “Evde Sağlık Okulu" açıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık İl Koordinatörlüğü öncülüğünde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından “Evde Sağlık Okulu" açıldı. Okulda eğitim alan hasta yakınları için sertifika töreni düzenlendi. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde düzenlenen sertifika törenine, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yrd. Op. Dr. Ali Kaya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yrd. Op. Dr. Eyüp Kahya, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü, Evde Sağlık İl Koordinatörü Op. Dr. Rıdvan Köksal ve diğer yöneticiler katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, “Biz bir atölye çalışması yapmıyoruz. Bizim işimiz insan, duygusu olan, ruhu olan yaratılmışların en şereflisi olan eşref-i mahlukat. Bizler bazen işletme körlüğünden nasibimizi alabiliriz, duyarlılıklarımız görece aşınabilir gibi görünse de bu gibi durumlarda lütfen bize ulaşın kapımızı her zaman çalın, kapımız sizlere her zaman açıktır. Ben, başkanlarım ve tüm ekibim iç içe, birlikte bir yönetim şeklini benimsedik. Temel amacımız sorunlarımızı kaynağında tespit ederek çözmektir. Evde Sağlık Hizmeti alan Hastaların desteklenmesi amacıyla, evde hasta veya yaşlısı olan ve onlara bakan aile bireylerine nasıl bir nefes aldırırız diye uzun soluklu çalışmalar yapıyoruz. Kamu Hastaneleri Başkanlarımla sizleri evlerinizde ziyaret ediyoruz. Oradan aldığımız verilerle de daha sonraki çalışmalarımızı planlıyoruz. Bunun bir ayağı olarak da sizlerle bugün bir aradayız. Yaptığımız çalışmalara fikirleri sizler veriyorsunuz. Bu iletişim hattını sürekli açık tutmayı hedefliyoruz" dedi.

Törende konuşma yapan hasta yakınları bu güzel çalışmadan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirip, eğitim sayesinde hastalarına karşı daha bilinçli olduklarını belirterek hasta ve hasta yakınları adına teşekkürlerini ilettiler.

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, insanlığa hizmet eden projeyi başarıyla hayata geçiren Evde Sağlık İl Koordinatörlüğü yetkililerine ve Evde Sağlık Birimine teşekkür ederek, tebrik etti.