Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu Bir minibüste 30 düzensiz göçmen yakalandı, onları bin lira karşılığında İstanbul'dan Edirne'ye getirdiği belirlenen sürücü gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir minibüste 30 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Havsa İlçesinde A.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada Bangladeş, Pakistan, Mısır ve Filistin uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü A.Ç, gözaltına alındı. Şüpheli A.Ç'nin İstanbul Aksaray'dan aldığı düzensiz göçmenleri bin lira karşılığında Edirne’ye getirdiği belirlendi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.