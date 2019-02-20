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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

Bir minibüste 30 düzensiz göçmen yakalandı, onları bin lira karşılığında İstanbul'dan Edirne'ye getirdiği belirlenen sürücü gözaltına alındı

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:36
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir minibüste 30 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Havsa İlçesinde A.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada Bangladeş, Pakistan, Mısır ve Filistin uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü A.Ç, gözaltına alındı.

Şüpheli A.Ç'nin İstanbul Aksaray'dan aldığı düzensiz göçmenleri bin lira karşılığında Edirne’ye getirdiği belirlendi.



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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:36
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