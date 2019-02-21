Edirne’de “drone” ile trafik uygulaması Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri insansız hava aracı “drone” ile trafik uygulaması yaptı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri insansız hava aracı “drone” ile trafik uygulaması yaptı.

Keşan Lisesi önünde uygulama yapan ekipler, saat 12.45 ile 13.30 saatleri arasında 15 aracı durdurdu, 5 araca yaya geçitlerinden geçen veya geçmekte bulunan kişilere geçiş hakkını vermemesi sebebiyle toplam 2 bin 440 TL idari para cezası kesti. Ayrıca ekipler yaya ve okul geçitlerine yaklaşıp yayalara öncelik tanıyan sürücülere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

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