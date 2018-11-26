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Edirne'de çöp konteynerinde ölü tilki bulundu

EDHAYKO Başkanı İbrahim Dönmez:- "Büyük ihtimalle tilkiyi yakalayıp derisini yüzmeye çalışmışlar. Bunu gördüğümüzde şok olduk. Edirne'nin göbeğinde bir çöp kutusunun içine hayvanı katlayıp atmışlar"- "Bir hayvanı kürkü için öldürmek başlı başına bir cinayettir. Kürkü satın alanlarda bu cinayete ortaktır. Hayvanların kürkleri onların yaşamları için yaratılmıştır, onlara özeldir"

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:47
Edirne'de çöp konteynerinde ölü tilki bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'de şehir merkezinde bir çöp konteynerinde kürkü derisinden soyulmak istenen, vücudunun bir bölümü parçalanmış ve yakılmış halde ölü bir tilki bulundu.

Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu yanındaki çöp konteynerine çöp atmak için gelen vatandaşlar, ölü bir tilkiyle karşılaştı. Hayvansever vatandaşlar durumu Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne (EDHAYKO) bildirdi.

Çağrı üzerine olay yerine giden EDHAYKO üyeleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen tilkiyi çöp konteynerinden çıkartarak inceleme yaptı.

EDHAYKO Başkanı İbrahim Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olayı "vahşet" olarak değerlendirdi.

Dönmez, olayla ilgili soruşturma başlatılması için Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Şube Müdürlüğüne dilekçe verdiklerini Emniyet Müdürlüğüne de olayın faillerinin yakalanması için şikayette bulunacaklarını belirtti.

Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Bize telefonla gelen bir ihbar üzerine arkadaşlarımızla birlikte olay yerine gittik. Bize bir köpek olduğu söylenmişti ancak vahşice öldürülmüş bir tilkiyle karşılaştık. Büyük ihtimalle tilkiyi yakalayıp derisini yüzmeye çalışmışlar. Bunu gördüğümüzde şok olduk. Edirne'nin göbeğinde bir çöp kutusunun içine hayvanı katlayıp oraya atmışlar. Kimin attığı bilinmiyor. Biz gerekli yerlere dilekçelerimizi verdik yine emniyete de gidip suç duyurusunda bulunacağız. Bunu yapan her kimse o cani bulunana kadar olayın takipçisi olacağız. Bu gerçekten bir vahşet."

İbrahim Dönmez, hayvanların kürkleri için öldürülmesine karşı olduklarını ifade ederek, "Bir hayvanı kürkü için öldürmek başlı başına bir cinayettir. Kürkü satın alanlar da bu cinayete ortaktır. Hayvanların kürkleri onların yaşamları için yaratılmıştır, onlara özeldir. Kürk satın almayalım, hayvanları da doğal alanlarında yaşamaları için serbest bırakalım." diye konuştu.

Tilkinin öldürülerek çöp konteynerine atılmasına dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay vatandaşların da tepkisini çekti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:47
  1. çöp kutusu
  2. EDHAYKO Başkanı İbrahim Dönmez
  3. öldürme
  4. tilki

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