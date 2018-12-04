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Edirne'de bıçakla gasp iddiası

Olayla ilgili Cezayir uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

04 Aralık 2018 Salı 18:12
Edirne'de bıçakla gasp iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Cezayir uyruklu 3 kişi gasp iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saraçlar Caddesi'nde bir kadının cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla olaya karıştıkları iddia edilen Cezayir uyruklu E.H.Z, N.Z. ve Y.S. kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheliler gözaltına alındığı sırada bir esnaf da bu kişilerin dükkanındanbıçakla tehdit ederek saat çaldıkları şikayetinde bulundu.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren yabancı uyrukluların üzerine yapılan aramada ise 2 bıçak ele geçirildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:12
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