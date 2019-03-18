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Edirne’de askeri araç kaza yaptı: 4 yaralı

Edirne’nin Meriç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 astsubay, 2 er ve araç içinde bulunan bir mahkum yaralandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:30
Edirne’de askeri araç kaza yaptı: 4 yaralı

Edirne’nin Meriç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 astsubay, 2 er ve araç içinde bulunan bir mahkum yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Meriç-Uzunköprü karayolunda meydana geldi. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı. Kaza da araç içerisinde bulunan 1 astsubay, 2 er ve bir mahkum yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine getirildi. Yaralıların tedavileri sürerken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Araçta bulunan mahkumun Uzunköprü Adliyesine mahkeme için getirildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:30
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