Edirne’de askeri araç kaza yaptı: 4 yaralı Edirne’nin Meriç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 astsubay, 2 er ve araç içinde bulunan bir mahkum yaralandı.

Edirne’nin Meriç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 astsubay, 2 er ve araç içinde bulunan bir mahkum yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Meriç-Uzunköprü karayolunda meydana geldi. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı. Kaza da araç içerisinde bulunan 1 astsubay, 2 er ve bir mahkum yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine getirildi. Yaralıların tedavileri sürerken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Araçta bulunan mahkumun Uzunköprü Adliyesine mahkeme için getirildiği öğrenildi.

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