0553 313 94 23

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de, karşı yönden gelen tır aracının dorsesine yandan çarpan bir aracın sol ön lastiği koptu.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:52
Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de, karşı yönden gelen tır aracının dorsesine yandan çarpan bir aracın sol ön lastiği koptu. İçerisinde iki kişinin bulunduğu Romanya plakalı araç yaklaşık 1 kilometre mesafe 3 tekerlekle seyir ederek durabildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.


Kaza, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı güzergâhında Lalapaşa ilçesi Hasan Ağa Köyü mevkiinde, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Romanya’dan Türkiye’ye tatile gelen sürücü Georgia Banica ve eşi B 98 EVT plakalı araçları ile Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. İddiaya göre, Banica yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen Birol Tıknaz idaresindeki 39 TA 774 plakalı tır aracının dorsesine yandan çarptı.



3 tekerlekle 1 kilometre gitti


Çarpmanın etkisi ile Georgia Banica ve yanında bulunan eşi hafif yaralanırken,aracın ön sol lastiği ve lastik sistemi tamamen koparak yola savruldu. Tır aracının dorsesinde bulunan lastiklerde ağır hasar meydana geldi. Ön sol lastiği kopan araç yaklaşık 1 kilometre mesafe daha 3 tekerlek üzerinde seyrederek, durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipler, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tır sürücüsü Birol Tıknaz’da kazanın etkisi ile fenalık geçirdi ve yine ambulansla tedbir amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda ciddi maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Mehmet Boşnak kabri başında anıldı
    1. Şehit Mehmet Boşnak kabri başında..
    2. Edirne’de akıl almaz kaza
    3. Jody Lukoki Akit'e konuştu: Konyaspor..
    4. Vali Demirtaş: "Adana’nın tarımsal..
    5. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    6. Murat Karahan için "İtalya'nın Türk'ü"..
    7. İsrail ile Rusya arasında GPS atışması
    8. Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti..
    9. Nevşehir Belediyesi yaz spor okulları..
    10. Ücretsiz Yaz Spor Kursları bin 475..
    11. Başsavcı Demircan’dan Başkan Sever’e..
    12. İl spor merkezleri tanıtılmaya devam..
    13. Bosna Hersek’le ticaret katlanacak
    14. Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı
    15. Vali Şentürk mermercilerle bir araya..
    16. AB, İdlib'deki gelişmelerden endişeli
    17. "Japonya'da Türk Kültür Yılı" konulu..
    18. (Özel) Genç hafız dev dalgaların..
    19. Samsun'da araç kundaklama iddiası
    20. Fenerbahçe bombayı patlattı! 3 yıllık..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu