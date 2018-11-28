0553 313 94 23

Edirne'de Ahmet Altın Sokağı sular altında

Edirne'de sağanak nedeniyle bir sokak sular altında kaldı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:47
Edirne'de Ahmet Altın Sokağı sular altında

Dün akşam başlayan kuvvetli sağanakta kot farkı nedeniyle sular, Kocasinan Mahallesi Ahmet Altın Sokağı'nda birikmeye başladı.

Kuvvetli sağanağın bıraktığı yağmur suyu arttıkça sokak sular altında kaldı.

Sokakta park halinde bulunan yaklaşık 40 araç ise yarıya kadar suy altında kaldı. Sokakta bulunan bir özel dershane ve bir özel hastane acil servisi de su baskınına uğradı.

Vatandaşlar evlerinde sağanağın geçmesini bekliyor.

Meteoroloji verilerine göre 24 saatte kente metrekare başına 128 kilogram yağış düştü. Sağanağın bugün de devam etmesi bekleniyor.

-Mahsur kalan bir sürücüyü kurtardığı

Bu arada İskenderköy ile Söğütlüdere köyünde dere taşması sonucu kara yolundan akan sudan geçmek isteyen bir sürücü mahsur kaldı.

Aracının üzerine çıkan sürücü, polisten yardım istedi. Bölgeye giden İl Özel İdareye ait kepçe, sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtardı.

 

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:47
  1. EDİRNE
  2. mahsur
  3. sağanak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da canlı bomba alarmı!
    1. Rusya'da canlı bomba alarmı!
    2. Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e yılın..
    3. Yolcu otobüsünde 400 paket kaçak..
    4. Okul tatil süreleri kısalıyor mu?
    5. Hafif ticari araç şarampole devrildi:..
    6. Bank Asya'ya talimatla para yatıran 6..
    7. 2 cemevi yaptıran Ataşehir Belediyesi..
    8. IKBY'nin verdiği süre bugün doluyor
    9. Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş..
    10. Ankara merkezli 4 ilde kaçak sigara..
    11. Anne ve 2 kızı, sobadan sızan gazdan..
    12. Yusuf el-Useymin: Bölgesel iş birliği..
    13. Rusya'dan Trump açıklaması
    14. Sömestr tatili ne zaman?
    15. Erdoğan, İİT Genel Sekreteri'ni kabul..
    16. Daha 4 yaşında... Bir kenti ayağa..
    17. Kılıçdaroğlu, Gezicilerle kol kola!..
    18. Balıkların yumurtlama alanı Turnasuyu..
    19. Türkiye'de elektrik ve gaz AB'den ucuz
    20. CEO modeli nedir?
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi