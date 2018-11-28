Edirne'de Ahmet Altın Sokağı sular altında

Dün akşam başlayan kuvvetli sağanakta kot farkı nedeniyle sular, Kocasinan Mahallesi Ahmet Altın Sokağı'nda birikmeye başladı.

Kuvvetli sağanağın bıraktığı yağmur suyu arttıkça sokak sular altında kaldı.

Sokakta park halinde bulunan yaklaşık 40 araç ise yarıya kadar suy altında kaldı. Sokakta bulunan bir özel dershane ve bir özel hastane acil servisi de su baskınına uğradı.

Vatandaşlar evlerinde sağanağın geçmesini bekliyor.

Meteoroloji verilerine göre 24 saatte kente metrekare başına 128 kilogram yağış düştü. Sağanağın bugün de devam etmesi bekleniyor.

-Mahsur kalan bir sürücüyü kurtardığı

Bu arada İskenderköy ile Söğütlüdere köyünde dere taşması sonucu kara yolundan akan sudan geçmek isteyen bir sürücü mahsur kaldı.

Aracının üzerine çıkan sürücü, polisten yardım istedi. Bölgeye giden İl Özel İdareye ait kepçe, sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtardı.