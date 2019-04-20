Edirne'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 84 yabancı uyruklu yakalandı, geçişi organize ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik şehir genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye hazırlanan Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 84 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla A.K, R.Y, O.Ç, V.A. ve N.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Ç, V.A. ve N.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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