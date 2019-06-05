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Edirne'de 5 ayda 37 bin düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de hudut askeri, jandarma ve polis, bu yılın 5 ayında 37 bin 229 düzensiz göçmen yakaladı- Yakalanan düzensiz göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla olduğu belirtildi

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:33
Edirne'de 5 ayda 37 bin düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 5 ayda 37 bin 229 düzensiz göçmen yakalandı. Bu sayının, geçen yılın aynı döneminde yakalanan düzensiz göçmenlerin iki kattan fazla olduğu belirtildi

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçme girişimleri devam ediyor.

Edirne'de hudut askeri, jandarma ve polis bu yılın ilk 5 ayında 37 bin 229 düzensiz göçmen yakaladı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla. Edirne'de geçen yılın ilk 5 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 15 bin 530 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yılın ilk 5 ayında yapılan yakalama sayısı, dönem içi değerlendirmesinde tüm zamanların en yüksek yakalama sayısı olarak belirtiliyor.

- İl Göç Müdürlüğünde yoğun mesai

Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar İl Göç İdaresi'ne bağlı Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde misafir ediliyor.

Yakalama sayısındaki artış nedeniyle İl Göç İdaresi personeli de yoğun mesai veriyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun "Edirne İli Yasa Dışı Göç İnceleme Raporu"na göre 2014 yılında günlük ortalama 50-100 kişinin teslim edildiği Geri Gönderme Merkezi'ne son aylarda günlük ortalama 350 düzensiz göçmen teslim edilmeye başlandı.

- Yakalanan göçmenlere ne oluyor?

Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi personelince mülakattan geçirilmesi sonrası kayıt altına alınıyor.

İngilizceden Urducaya kadar istenilen dilde göçmenler bilgilendirilmeleri sonrası işlemlerinin tamamlanmasına kadar merkezdeki odasına yerleştiriliyor.

Günün her saati sıcak su, 3 öğün yemek, spor, ibadet alanları ile sağlık hizmetlerinin sunulduğu Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde göçmenlere çeşitli eğitim imkanları da sağlanıyor.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi personeli refakatinde sınır dışı ediliyor.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:33
  1. düzensiz göç
  2. İl Göç İdaresi
  3. yakalama

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