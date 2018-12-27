Edirne'de 470 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 470 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy köyünde yapılan denetimlerde, Fas, Libya, Filistin, Bangladeş, Tunus, Pakistan, Afganistan, Cezayir ve Irak uyruklu 470 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.







