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Edirne'de 470 düzensiz göçmen yakalandı

27 Aralık 2018 Perşembe 18:10
Edirne'de 470 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 470 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy köyünde yapılan denetimlerde, Fas, Libya, Filistin, Bangladeş, Tunus, Pakistan, Afganistan, Cezayir ve Irak uyruklu 470 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:10
  1. düzensiz göçmen
  2. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  3. yasa dışı

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