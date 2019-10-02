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Edirne'de yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 429 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 429 düzensiz göçmen yakalandı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:19
Edirne'de yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 429 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı. 

Lalapaşa, Havsa, Enez, Keşan, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Eritre, Filistin, Bangladeş, Pakistan, Nepal ve Suriye uyruklu 429 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:19
  1. Edirne
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  4. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  5. Afganistan
  6. Eritre
  7. Filistin
  8. Bangladeş
  9. Pakistan
  10. Nepal
  11. Suriye uyruklu düzensiz göçmenler
  12. Lalapaşa
  13. Havsa
  14. Enez
  15. Keşan
  16. İpsala
  17. Meriç
  18. Uzunköprü ilçesi

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