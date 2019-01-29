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Edirne'de 417 düzensiz göçmen yakalandı

29 Ocak 2019 Salı 15:38
Edirne'de 417 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 417 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın, Köşen, Orhaniye ve Bosnaköy köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Irak, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 417 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:38
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