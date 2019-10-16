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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 384 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 384 düzensiz göçmen yakalandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 17:15
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 384 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Havsa, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Fas, Cezayir, Filistin, Suriye, İran, Irak, Bangladeş, Afganistan ve Mısır uyruklu 384 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:15
  1. İl Jandarma Komutanlığı
  2. 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  3. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  4. Fas
  5. Cezayir
  6. Filistin
  7. Suriye
  8. İran
  9. Irak
  10. Bangladeş
  11. Afganistan
  12. Mısır uyruklu
  13. düzensiz göçmenler
  14. Havsa
  15. İpsala
  16. Meriç
  17. Uzunköprü ilçeleri
  18. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü

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  • GaripGarip39 dk önce
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