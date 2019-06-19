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Edirne'de 337 düzensiz göçmen yakalandı

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:23
Edirne'de 337 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 337 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan, Fas, Suriye, Irak, Afganistan, Mısır ve Bangladeş uyruklu 337 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:23
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