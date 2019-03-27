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Edirne'de 312 bin 218 seçmen oy kullanacak

Edirneliler bin 76 sandıkta il, ilçe ve belde belediye başkanlıkları, belediye meclis üyeliği ile il genel meclisi üyelikleri ve muhtarlar için oy vermeye gidecek

27 Mart 2019 Çarşamba 13:31
Edirne'de 312 bin 218 seçmen oy kullanacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de 312 bin 218 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

İl ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların oylanacağı seçimde bin 76 sandık kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası yapılacak ilk yerel seçimlerde, Edirneliler il, ilçe ve belde başkanlıkları, belediye meclis üyeliği ile il genel meclisi üyelikleri ve muhtarlar için oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Edirne'de 312 bin 218 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Edirne'deki seçmen sayısı 9 bin 640 arttı.

Edirne'deki kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı.

2014’teki yerel seçimlerde bin 80 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 76 sandık kurulacak.

- En çok seçmeni olan ilçe Keşan

Edirne'de merkezden sonra en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe Keşan. 62 bin 938 kayıtlı seçmenin bulunduğu Keşan'da 220 sandık kurulacak.

Keşan'dan sonra ikinci sırada 174 sandık ve 49 bin 171 seçmenle Uzunköprü, daha sonra ise İpsala geliyor.

21 sandık ve 5 bin 291 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Süloğlu'nda olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

Sandık sayısı Seçmen Sayısı
Edirne merkez406130.122
Enez 37 9.151
Havsa58 16.021
İpsala80 21.876
Keşan220 62.938
Lalapaşa 32 5.546
Meriç48 12.102
Süloğlu21 5.291
Uzunköprü174 49.171

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:31
  1. sandık
  2. Seçmen
  3. YSK

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