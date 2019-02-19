Edirne'de 308 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 3 günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 308 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Son 3 günde İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç, Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Köşen köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Libya, Tunus, Suriye, İran, Afganistan, Mısır, Somali ve Eritre uyruklu 308 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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