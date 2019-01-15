0553 313 94 23

Edirne'de 3 erkek cesedi bulundu

Bulunan cesetlerin düzensiz göçmene ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor - Son cesetlerle beraber geçen Aralık ayından bu yana düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 8 ceset bulunmuş oldu

15 Ocak 2019 Salı 17:51
Edirne'de 3 erkek cesedi bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçelerinde düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 3 erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyünde 2. Hudut Dikili Karakol Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri kenarında 30 - 35 yaşlarında erkek cesedi buldu.

Meriç'e bağlı Küplü ilçesinde de nehir kenarında 25 yaşlarında 2 erkek cesedi daha bulundu.

Düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Son cesetlerle beraber Aralık ayından bu yana sınırda düzensiz göçmenlere ait 8 ceset bulunmuş oldu,

Kişilerin, donarak öldükleri tahmin ediliyor.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:51
  1. ceset
  2. donma
  3. EDİRNE

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na izin yok
    1. Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na izin yok
    2. Ege'de kar etkili oluyor
    3. Tolunay Kafkas, ABD'de Futbol..
    4. Müzede selfie çekene "İstanbul'un..
    5. Kayalıklarda 2 gün boyunca mahsur..
    6. CHP'de büyük kriz! 53 kişi istifa etti
    7. Çatıdaki çanak anteni düzeltirken..
    8. Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok..
    9. Bulgaristan'da grip salgını; 137..
    10. Trafik ihlalinin fotoğrafı olmadığı..
    11. Mısır'da ikinci el kitap fuarı açıldı
    12. Kar ve tipi nedeniyle Sivas-Erzincan..
    13. GÜNCELLEME - Nairobi'de otele terör..
    14. YÖK'te "Üniversitelerde Huzuru ve..
    15. Edirne'de 3 erkek cesedi bulundu
    16. Ev alacakları 500 bin lirayı çalan..
    17. Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası..
    18. Eşini döverek ağır yaralayan koca..
    19. Fiyatı 5 liraya düştü! Vatandaş almak..
    20. GÜNCELLEME - Jandarma personeline FETÖ..
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Sahte peygambere meal şoku!
    Sahte peygambere meal şoku!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü