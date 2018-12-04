0553 313 94 23

Edirne'de 3 ceset bulundu

Üç ayrı sınır köyünde, düzensiz göçmen oldukları tahmin edilen 3 kişinin cesedi bulundu - İlk incelemede donarak öldükleri tespit edilen bu kişilerin cesetleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

04 Aralık 2018 Salı 09:59
Edirne'de 3 ceset bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'deki üç ayrı sınır köyünde, düzensiz göçmen oldukları tahmin edilen 3 kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Serem köyünde, bir kişinin hareketsiz yattığını gören çoban, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Afgan uyruklu olduğu ve donarak yaşamını yitirdiği tahmin edilen düzensiz göçmenin cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- İki ceset daha bulundu

Akçadam köyü sulama göleti ile Adasarhanlı köyünde 1. derece askeri yasak bölgede de askerlerin devriyeleri sırasında, düzensiz göçmen oldukları tahmin edilen 2 kişinin cesedi bulundu.

İlk incelemede, birkaç gün önce donarak öldükleri belirlenen 2 düzensiz göçmenin cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- "Yunan askerleri bizi botla Türkiye'ye gönderdi"

Jandarma ekipleri tarafından sınırda yakalanan Afganistanlı Jamalvddin Malangi de (29) gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

Yunanistan'a Meriç Nehri'ni aşarak geçtiklerini ve ormanda 3 gün saklandıklarını söyleyen Malangi, "Ormanlık alana yakın olan köye doğru ilerledik. Yunan köylülerinin kapılarını çalıp yardım istedik, o sırada birileri polisi aramış olmalı ki Yunan polisleri gelip bizi yakaladı. Önce bizi polis merkezine götürdüler. Sonra bir araçla nehrin yanına getirildik. Orada iki tane bot vardı. Sistematik bir şekilde gidiş-dönüş yapılıyordu. Onlara bindirilerek geri itildik." dedi.

Malangi, cesedi bulunan 3 kişiden birini tanıdığını savundu.

Ülkelerinde yaşadıkları zorluktan kaçtıklarını ancak karşılaştıkları kötü muamelenin acı verdiğini dile getiren Malangi, "Yunan askerlerinin merhameti bulunmuyor. Türk askerleri ise çok merhametli." diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:59
  1. Adli TIp Kurumu
  2. ceset
  3. jandarma
  4. Yasak Bölge

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki şeytan görüştü!
    1. İki şeytan görüştü!
    2. Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir..
    3. İstanbul'da başlatıldı! 96 kişiye..
    4. Körfez Belediyesi'nde silahlı saldırı..
    5. Trafikteki taşıt sayısı yaklaşık 600..
    6. TCMB'den döviz depo ihalesi
    7. Renault Trucks’tan ‘Sıfıra Sıfır’..
    8. Enflasyon eksilen moralleri düzeltti
    9. İYİ Parti'de adaylar belli oldu
    10. İstanbul Anadolu Cumhuriyet..
    11. İşgalci İsrail 1 Filistinliyi şehit etti
    12. Meksika, kayıp öğrenciler için..
    13. FETÖ şüphelisi askerlere Digitürk ve..
    14. Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması!
    15. ‘Topyekün Mücadele’ sonuç verdi!..
    16. Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç..
    17. Fransa'da eylemlerin çıkmasına neden..
    18. Vekiller çözüm istedi, AK Parti..
    19. 16 muvazzaf asker tutuklandı
    20. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!