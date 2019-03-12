Edirne'de 280 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 280 düzensiz göçmen yakalandı12 Mart 2019 Salı 15:31
EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 280 düzensiz göçmen yakalandı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçeleri ile Bosnaköy, Yenikadın ve Orhaniye köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Suriye, Libya, Bangladeş ve Ürdün uyruklu 280 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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