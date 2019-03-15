Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 257 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Keşan Otogarı çevresi ve Malkara yolu güzergahında durdurulan araçlarda arama yapıldı. Aramalarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan Pakistan, Cezayir, Fas ve Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı. Öte yandan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Birliği ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Üyüklütatar köyü ile Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçelerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde Suriye, Mısır, Filistin, Cezayir ve Pakistan uyruklu 208 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.





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