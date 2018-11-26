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Edirne'de 253 düzensiz göçmen yakalandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:08
Edirne'de 253 düzensiz göçmen yakalandı
EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 253 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye, Yenikadın köyleri ile Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti. Filistin, İran, Cezayir, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan, Fas ve Pakistan uyruklu 253 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:08
  1. EDİRNE
  2. sınır
  3. yakalama

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