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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 252 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 252 yabancı uyruklu gözetim altına alındı

24 Ekim 2019 Perşembe 16:07
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 252 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köyler ve tren garında yapılan denetimlerde Filistin, Suriye, Mısır, Pakistan, İran ve Afganistan uyruklu 252 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 16:07
  1. Edirne
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  4. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  5. Filistin
  6. Suriye
  7. Mısır
  8. Pakistan
  9. İran
  10. Afganistan
  11. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  12. İpsala
  13. Uzunköprü ilçeleri

YORUM YAZ

  • BahriBahri16 sa önce
    Niye yakalanıyorlar ki,bırakın gitsinler.Böyle kritik bir zamanda hem kapıları açarım diyorsun, hem de göçmen yakalamaya çalışıyorsun. Tuhaf çelişkiler yaşıyoruz vesselam.

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