Edirne'de 247 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 247 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Havsa, Uzunköprü ve Enez ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Pakistan, Irak, Mısır, Cezayir, Fas, Libya, Bangladeş, Afganistan ve Pakistan uyruklu 247 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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