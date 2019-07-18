Edirne'de 241 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 241 yabancı uyruklu, gözetim altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Fas, Pakistan, Irak, Suriye, Filistin ve Cezayir uyruklu 241 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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