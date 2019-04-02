Edirne'de 233 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yası dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 233 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala, Havsa, Keşan, Meriç ve merkeze bağlı Karakasım köyünde yapılan denetimlerde, Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş, Ürdün, Cezayir, Irak, Filistin, Mısır ve Suriye uyruklu 233 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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