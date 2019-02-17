0553 313 94 23

Edirne'de 22 düzensiz göçmen daha yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

17 Şubat 2019 Pazar 11:02
Edirne'de 22 düzensiz göçmen daha yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı. 

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. 

Merkeze bağlı Bosnaköy'de yapılan denetimlerde Filistin, Libya ve Nijerya uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı. 

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:02
  1. Edirne Jandarma Komutanlığı
  2. düzensiz göçmen
  3. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da bir sitenin istinat duvarı çöktü!
    1. İstanbul'da bir sitenin istinat duvarı..
    2. Danimarka'da "isim ayrımcılığı" yapan..
    3. Beykoz’da bir sitenin istinat duvarı..
    4. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil takla..
    5. Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardı
    6. Alex De Souza sessizliğini bozdu: Aziz..
    7. Güler: "Halkımızın ilgi ve teveccühü..
    8. İstikbal Mobilya Kayserispor’un 23 ve..
    9. Eşref Paşa’yı rahmetle anıyoruz
    10. Yerel seçimler öncesi son anket..
    11. Fenerbahçe'den son 28 sezonun en kötü..
    12. Afşın Yılmaz: "İttifakın birleştirici..
    13. Soğukta terk edilenat ve eşekler..
    14. Elazığ’da huzur uygulamasında aranan 9..
    15. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Orta..
    16. Ortaokul öğrencisi Songül Türkiye..
    17. Nargile kahvesi küle döndü
    18. Ertürk ve Oğuz inşaat sektörü..
    19. Şehit annesi: Erdoğan şehidimin emaneti!
    20. Göl manzaralı kayak merkezinde hafta..
    21. Altay’da bahar havası
    22. Sason’da kar yağışı nedeni ile kapanan..
    23. Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi..
    24. Melikgazi Belediyesi BESK Sözünü Tuttu
    25. CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    26. Merkezefendi OBM’den farkındalık..
    27. Büyükşehirden yarıyıl etkinliği
    28. Liseli gencin projesiyle cinayetler..
    29. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    30. Suriye’de Batı’nın tuzağına düşmeyelim
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi