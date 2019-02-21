Edirne'de 219 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 219 düzensiz göçmen yakalandı21 Şubat 2019 Perşembe 17:09
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 219 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
İpsala, Enez, Havsa ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın, Orhaniye, Kemalköy ve Köşen köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 219 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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