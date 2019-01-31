Edirne'de 205 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 205 düzensiz göçmen yakalandı31 Ocak 2019 Perşembe 15:54
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 205 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın, İskender, Orhaniye ve Bosnaköy köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Pakistan, Filistin, Suriye, Mısır , Cezayir, Somali ve Eritre uyruklu 205 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
YORUM YAZ