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Edirne'de 162 düzensiz göçmen yakalandı

12 Temmuz 2019 Cuma 17:02
Edirne'de 162 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 162 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Keşan, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçeleri ile sınır köylerinde iki gün boyunca yapılan denetimlerde Eritre, Pakistan, Cezayir, Afganistan, Irak, Fas, Filistin, Mısır ve İran uyruklu 162 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:02
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