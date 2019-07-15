Edirne’de "15 Temmuz Milli Birlik Günü" etkinliği

Edirne’nin Uzunköprü Kaymakamlığı tarafından “15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü” etkinliği düzenlendi.

Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Belediye Başkanı Özlem Becan ve Topçu Albay Hüseyin Su kortej yürüyüşü eşliğinde Adalet Meydanı’na geldi.Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, yaptığı konuşmada, “Demokratik laik sosyal bir hukuk devleti olduğumuz açıkça beyan edilmiştir. Yine anayasamızın 90. maddesinde milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda faklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklar da milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır. Ne yazık ki bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 da cumhuriyetimize demokrasimize kastetmek isteyen bir cinayet şebekesi 250 vatandaşımızı şehit etmiş 2 binden fazla vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir" dedi.

Etkinlik daha sonra camiler de sela okunması ve vatandaşların saygı nöbeti tutması ile sona erdi.