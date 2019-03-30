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Edirne yerel seçim sonuçları 2019 | Edirne ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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30 Mart 2019 Cumartesi 21:20
Edirne yerel seçim sonuçları 2019 | Edirne ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Edirne 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Edirne yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Edirne, 2019 seçim sonuçları Edirne, 2019 yerel seçim sonuçları Edirne, son yerel seçim sonuçları Edirne, Edirne ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

EDİRNE YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Edirne Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Edirne belediye başkan adayı Koray Uymaz, MHP Edirne belediye başkan adayı Recep Kozan, SP Edirne belediye başkan adayı Mansur İriş, CHP Edirne belediye başkan adayı Recep Gürkan, DSP Edirne belediye başkan adayı Hayri İdin, BTP Edirne belediye başkan adayı Hamdi Sedefçi, VP Edirne belediye başkan adayı Cengiz Balcı, DP Edirne belediye başkan adayı Sibel Barshan, HDP Edirne belediye başkan adayı Menderes Erol ve BBP Edirne belediye başkan adayı ise Arif Köroğlu oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Edirne, Edirne belediye Seçim sonuçları Edirne 2019 yerel seçim sonuçları ve Edirne ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Edirne ilçe belediye başkan adayları

Enez ilçesinde Abdullah Bostancı,

Havsa ilçesinde Aydın Balkan,

İpsala ilçesinde Mehmet Kerman,

Keşan ilçesinde Mustafa Helvacıoğlu,

Lalapaşa ilçesinde İsmail Arslan,

Meriç ilçesinde Nihat Yörük,

Süloğlu ilçesinde Saim Kulaklı

Uzunköprü ilçesinde Azbiye Ataş

Belde belediye başkanları ise

Keşan Beyendik Ferat Gülver,

İpsala Esetçe Cemal Deniz,

Uzunköprü Kırcasalih Necmettin Parazil,

Meriç Küplü Salih Derin,

Meriç Subaşı Hasan Çatalkaya,

İpsala Yenikarpuzlu Ufuk Atalay,

Keşan Yenimuhacır Mustafa Türker oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne ilçe belediye başkan adayları

Edirne Uzunköprü  Kırcasalih  Hüseyin Tütüncü CHP Belediyesi

Milliyetçi Hareket Partisi Edirne ilçe belediye başkan adayları

Süloğlu MHP İsmet Balın

İpsala MHP İsmet Görgülü

Uzunköprü MHP Şahin Şengül

Lalapaşa MHP Ali Osman Uzman

Edirne 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Recep Gürkan % 36.9

AK Parti adayı Ahmet Günşen % 29.9

MHP adayı Orhan Çakırlar % 18.3

Enez 2014 yerel seçim sonuçları 

AK Parti % 46

CHP % 43

MHP % 6

HDP % 2

Havsa 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 52

AK Parti % 31

MHP % 12

SP % 2

Keşan 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50

AK Parti % 36

MHP % 11

Meriç 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

CHP % 46

MHP % 5

Uzunköprü 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 5 

AK Parti % 30

MHP % 13

SP % 1

Edirne 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

CHP % 46.26

AK Parti % 27.86

İYİ Parti % 15.99

MHP % 4.96

HDP % 3.26

SP % 1.04

CHP Edirne Milletvekilleri

Okan Gaytancıoğlu

Erdin Bircan

AK Parti Edirne Milletvekili

Fatma Aksal

İYİ Parti Edirne Milletvekili

Orhan Çakırlar

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 21:20
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