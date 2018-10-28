Ekrem Canalp kimdir? Edirne valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp Edirne Valiliğine atandı. Peki Ekrem Canalp kimdir? Ekrem Canalp nereli ve kaç yaşında? Ekrem Canalp hangi görevlerde bulundu? İşte Ekrem Canalp biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi. İçişleri Bakanlığı Mülga Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk Artvin Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürü Sinan Güner Bartın Valiliğine, TBMM Başkan Başmüşaviri Mustafa Çiftçi Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp Edirne Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Taşbilek Gümüşhane Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Türker Öksüz Kars Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer Kırıkkale Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz Muş Valiliğine, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas Valiliğine, MEB Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak Valiliğine atandı.

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Ekrem Canalp kimdir?

08.10.1971 tarihinde Bolu'nun Gerede ilçesinde doğmuştur. İlköğretimini Aşağı Düğer Köyü’nde, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı.

1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne başladı.1996 yılında mezun oldu. 1996'da Mülki İdare Amirliği mesleğine Muğla Kaymakam Adayı olarak başladı. Düzce’de Kaymakam refikliği, Afyon Sincanlı’da vekalet stajlarını yaptı. Yurt dışı stajını İngiltere’de yaptı. Ocak 2000’de Koyulhisar Kaymakamı olarak Sivas İline atandı.

Diğer görevler:

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı

Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcılığı

Dr. Ayten Canalp ile evli olan Ekrem Canalp İngilizce Bilmektedir.