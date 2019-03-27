Edirne Valisi Canalp’ten Edirne’ye tiyatro müjdesi

Edirne’de tiyatro ile uğraşan eğitmen ve tiyatrocular Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Vali Ekrem Canalp’i makamında ziyaret etti. Vali Canalp, ziyarette devlet tiyatrolarının Edirne’de açılacağının müjdesini verdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, tarih, kültür ve turizm kenti olan Edirne’de devlet tiyatrolarını açılacağının müjdesini vererek, "Tiyatrocularla birlikte Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutluyorum. Bu özel günde güzel bir haber vermek istiyorum. Önümüzdeki dönemde tiyatro sezonunda devlet tiyatroları Edirne’de açılıyor. Artık Edirneliler bu akşam ne yapalım dediklerinde başka bir alternatifleri bulunuyor. Edirne kültür kenti, aynı zamanda turizm kentidir. Devlet tiyatrolarının olduğu bir kent olmak bir ayrıcalıktır ve bu ayrıcalık Edirne’ye çok yakışacak. Tiyatronun da en fazla yaşayabileceği, talep göreceği yerin Edirne olduğunu düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanımız ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne Edirne için gösterdikleri teveccühlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Canalp, devlet tiyatroları için yeni bir yer hazırlanacağını ve o zamana kadar başka bir yerde tiyatro gösterilerinin yapılabileceğini söyledi.