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Edirne Valisi Canalp, Kırkpınar fotoğrafını oyladı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:15
Edirne Valisi Canalp, Kırkpınar fotoğrafını oyladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, fotoğraf oylaması için Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Fotoğraflar hakkında Baran'dan bilgi alan Canalp, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Canalp, haber kategorisindeki 18 fotoğraftan Ali Jadallah'ın Gazze'de kaydettiği "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adlı fotoğraf ile Özkan Bilgin tarafından Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçiğin iftar sofrasının görüntülendiği "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" adlı fotoğrafı oyladı.

Vali Canalp, 15 fotoğrafın yer aldığı yaşam kategorisinde ise İlhami Çetin'in çektiği Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yanan evi sonrası kedisine sarılan Ali Meşe'nin hüzün dolu fotoğrafını seçti.

- Oy Kırkpınar'a gitti

Vali Canalp, spor kategorisinde de yer alan pek çok spor dalından 16 fotoğrafı inceledi.

İncelemesinin ardından Vali Canalp oyunu, Edirne'nin ev sahipliğinde 6,5 asırdır gerçekleşen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sırasında Elif Öztürk tarafından kaydedilen pehlivanların dinlenme anlarını aktaran "Pehlivanlar" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:15
  1. Anadolu Ajansı
  2. fotoğraf
  3. oylama

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