Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,287 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen iki işlemde 6,5 ton Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramı en yüksek 1,287 en düşük 1,285 liradan el değiştirdi.

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.



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