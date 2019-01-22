Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 5 işlemde 33 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 liradan alıcı buldu. Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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