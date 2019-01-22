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Edirne Ticaret Borsası

22 Ocak 2019 Salı 17:54
Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 5 işlemde 33 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:54
  1. Buğday
  2. Edirne Ticaret Borsası
  3. Salon satışları

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