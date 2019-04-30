0553 313 94 23

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde kuşakların buluşması etkinliği

Edirne Sultan 1.

30 Nisan 2019 Salı 16:24
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde kuşakların buluşması etkinliği

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören öğrenciler, huzurevinde yaşayan ve sağlık durumu elverişli huzurevi sakinleri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası etkinlikleri çerçevesinde bir araya geldi.


Proje kapsamında Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören öğrenciler ile projede paydaş olarak planlanan Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Edirne Huzurevinde yaşayan ve sağlık durumu elverişli huzurevi sakinleri Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi kreşinde misafir edildi.


Programa Edirne Valisi Ekrem Canalp’in eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi yöneticileri ve kreş yönetimi, minik öğrenciler ve huzurevi sakinleri katıldı.


Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakım evinde gerçekleştirilen etkinlikte çekirdek aile ortamında yetişen çocukların nine-dede kavramıyla tanışmaları ve iletişimin pekiştirileceği düşünülmektedir. Kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, değerli varlıklarımız olan büyüklerimizin deneyimlerinden istifade edilmesi, çeşitli etkinliklerle birlikte zaman geçirilmesi, çocukların gösteri yapması ve sonrasında Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kreşi’nin bahçesine gelenekselleşmesi planlanan çınar ağacı ekimi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullandı.


Program sonunda kreş tarafından hazırlanan ikramlar, huzurevi sakinlerine sunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:24
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'de her iki kişiden biri işsiz
    1. Gazze'de her iki kişiden biri işsiz
    2. New York borsası karışık seyirle..
    3. Tokat’ın Aşık Veysel’i yad edildi
    4. Erzurumspor'da Bursaspor maçı..
    5. Tokatlı Küçük Osman Gazi, Başkan..
    6. Venezuela’da Guaido destekçilerinden..
    7. Venezula 15 Temmuz’u yaşıyor! ‘ABD..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terör olursa..
    9. Sağlık Yüksek Hemşirelik Kulübünden..
    10. Tuzla’da çocuğu öldüresiye döven şahıs..
    11. 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı
    12. Öğrencilerin eşya ve makine sergisi..
    13. NATO'dan kritik Türkiye hamlesi! Resmi..
    14. Başkan Kibar’dan “Ramazan Sarayı"na..
    15. Fabrika inşaatındaki kazada ağır..
    16. Erdemli’de hacı adayları..
    17. AB'den "Filistin Devleti" açıklaması
    18. Askerlik süresi 6 aya son dakika düştü..
    19. Kahramanmaraş'ta "Alo Spor Projesi"..
    20. Cezayir eski Başbakanı yolsuzluk..
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı