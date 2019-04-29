0553 313 94 23

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ilk yardım eğitimi

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik olarak teorik ve uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:39
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ilk yardım eğitimi

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik olarak teorik ve uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.


Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsan, yaşamı boyunca ilk yardım gerektiren birçok durumla karşılaşabiliyor. Ancak çok az sayıda insan, acil müdahale gerektiren durumlarda neler yapması gerektiğini biliyor. Zamanında yapılacak basit ama etkili bir müdahale belki de bir hayat kurtarabilir. Bu noktada personelimiz ve öğrencilerimiz için bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce akademik ve idari personelimizle aldığımız bu eğitimi bu sene de öğrencilerimiz için düzenliyoruz. Hasta ya da yaralı kişiye, profesyonel ekipler gelinceye dek, etkili ve en uygun müdahaleyi yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile düzenlediğimiz temel ilk yardım eğitimleri tüm öğrencilerimize yönelik olarak devam edecek" şeklinde konuştu.


Bu kapsamda, İlk Yardım Eğitmeni Erdem Demir tarafından verilen eğitime, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ile Lojistik Programı 2. sınıf öğrencileri katıldı. Demir, temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıkları (Heimlich Manevrası), kanamalar, kırık, çıkık ve burkulmalar, araç içinden yaralıyı çıkarma (Rentek Manevrası) konularında hayati öneme sahip ilk yardım müdahale tekniklerini, teorik anlatımın yanı sıra insan maketleri aracılığıyla pratik yapma imkanı ile birlikte verdi.



"Bilinçsiz müdahaleler hastanın iyileşmesinden çok, kötüleşmesine sebebiyet verebilir"


İlk Yardım Eğitmeni Erdem Demir, “Yapılan araştırmalara göre ülkemizde yaralıların yüzde 90’ından fazlası olay yerinde herhangi bir müdahale yapılmadan hastaneye ulaştırılıyor ve ölümlerin yüzde 10’u ilk 5 dakika içinde meydana geliyor. Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulayacağımız etkili bir ilk yardım ile hayat kurtarabilir ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebiliriz. Ancak bilinçsiz müdahaleler hastanın iyileşmesinden çok, kötüleşmesine sebebiyet verebilir. Bu noktada ilk yardımın daha geniş kitleler tarafından öğrenilmesini ve ilk yardım yapan kişilerin bilinçsiz uygulamalardan kaçınmasını sağlamak önem kazanıyor” dedi.


Özellikle ülkemizde trafik kazaları ve doğal afetler gibi öngörülemeyen ani kazalar sıklıkla meydana geldiğinden ilk yardım uygulamalarının daha çok önem kazandığının dikkat çekildiği eğitimin, her hafta iki program öğrencilerine verilerek tamamlanacağı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:39
  1. bilim
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Su: “Muhtemel orman yangınlarına karşı tüm tedbirler alınacak”
    1. Vali Su: “Muhtemel orman yangınlarına..
    2. Forum İstanbul 2019
    3. İsrail'den küstah baskın!20 Filistinli..
    4. Korkutelili Gaziler Çanakkale’yi gezdi
    5. Kilis’te ’mototaksi’ dönemi
    6. Başkan Gökhan Yüksel Kartallılara,..
    7. Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1 numaralı..
    8. Tarih merakı TÜBİTAK ödülü getirdi
    9. Edirne Sosyal Bilimler Meslek..
    10. Eli öpülesi öğretmen, görme engelli..
    11. Kayıp Furkan’dan 13 gündür haber yok
    12. Samsun’da FETÖ’den 5 şahıs adliyede
    13. Düzceliler daha çok dolaşım sistemi..
    14. Aydın’da 110 şişe kaçak içki ele..
    15. G.Kıbrıs’a 130 adet F-35 getirildi!..
    16. Küresel askeri harcamalar 2018'de 1,8..
    17. Down sendromlu yüzücünün hedefi milli..
    18. Tekvando tutkusunu 3 kızına da bağladı
    19. İdam kapıda! Selman'ın sağ kolu..
    20. Yüksekova’nın vazgeçilmez tadı: Tandır..
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    “Büyük Şeytan” böyle sömürüyor!
    “Büyük Şeytan” böyle sömürüyor!
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı