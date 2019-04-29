Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ilk yardım eğitimi

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik olarak teorik ve uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsan, yaşamı boyunca ilk yardım gerektiren birçok durumla karşılaşabiliyor. Ancak çok az sayıda insan, acil müdahale gerektiren durumlarda neler yapması gerektiğini biliyor. Zamanında yapılacak basit ama etkili bir müdahale belki de bir hayat kurtarabilir. Bu noktada personelimiz ve öğrencilerimiz için bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce akademik ve idari personelimizle aldığımız bu eğitimi bu sene de öğrencilerimiz için düzenliyoruz. Hasta ya da yaralı kişiye, profesyonel ekipler gelinceye dek, etkili ve en uygun müdahaleyi yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile düzenlediğimiz temel ilk yardım eğitimleri tüm öğrencilerimize yönelik olarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Bu kapsamda, İlk Yardım Eğitmeni Erdem Demir tarafından verilen eğitime, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ile Lojistik Programı 2. sınıf öğrencileri katıldı. Demir, temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıkları (Heimlich Manevrası), kanamalar, kırık, çıkık ve burkulmalar, araç içinden yaralıyı çıkarma (Rentek Manevrası) konularında hayati öneme sahip ilk yardım müdahale tekniklerini, teorik anlatımın yanı sıra insan maketleri aracılığıyla pratik yapma imkanı ile birlikte verdi.

"Bilinçsiz müdahaleler hastanın iyileşmesinden çok, kötüleşmesine sebebiyet verebilir"

İlk Yardım Eğitmeni Erdem Demir, “Yapılan araştırmalara göre ülkemizde yaralıların yüzde 90’ından fazlası olay yerinde herhangi bir müdahale yapılmadan hastaneye ulaştırılıyor ve ölümlerin yüzde 10’u ilk 5 dakika içinde meydana geliyor. Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulayacağımız etkili bir ilk yardım ile hayat kurtarabilir ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebiliriz. Ancak bilinçsiz müdahaleler hastanın iyileşmesinden çok, kötüleşmesine sebebiyet verebilir. Bu noktada ilk yardımın daha geniş kitleler tarafından öğrenilmesini ve ilk yardım yapan kişilerin bilinçsiz uygulamalardan kaçınmasını sağlamak önem kazanıyor” dedi.

Özellikle ülkemizde trafik kazaları ve doğal afetler gibi öngörülemeyen ani kazalar sıklıkla meydana geldiğinden ilk yardım uygulamalarının daha çok önem kazandığının dikkat çekildiği eğitimin, her hafta iki program öğrencilerine verilerek tamamlanacağı belirtildi.