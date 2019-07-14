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Edirne sınır hattında 3 yılda 557 FETÖ'cü yakalandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçmaya çalışan 557 örgüt üyesi, Edirne sınır hattında güvenlik güçlerince yakalandı- Gözaltına alınanlardan 423'ü tutuklandı

14 Temmuz 2019 Pazar 11:03
Edirne sınır hattında 3 yılda 557 FETÖ'cü yakalandı

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçmaya çalışan 557 örgüt üyesi, Edirne sınır hattında yakalandı.

Darbe teşebbüsünün ardından tutuklanma korkusu yaşayan terör örgütü FETÖ üyeleri, düzensiz göçmenlerin kullandığı rotadan Avrupa'ya kaçmak için girişimde bulundu.

Kimi düzensiz göçmenlerin arasına sızarak kimi de PKK, MLKP gibi terör örgütleriyle iş birliği yaparak kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ üyesi, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

Hem Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri hem hudut askerleri, FETÖ üyelerinin sınırdan Avrupa'ya kaçma girişimlerini boşa çıkardı. 2016 yılında sınırdan kaçmaya çalışan 18, 2017'de 149, geçen sene 266, bu yıl temmuz ayının 12'sine kadar ise 124 örgüt üyesi yakalandı.

Yakalananlardan 423'ü tutuklandı.

- Yakalananlar arasında örgütün önemli isimleri de var

Gözaltına alınanlardan birçoğunun KHK ile meslekten ihraç edilen asker, hakim, savcı, öğretmen, polis ve akademisyenler olduğu belirlendi.

Darbe girişimi gecesi düğün için Ankara Gazi Orduevi'nde bulunan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürenler arasında yer alan Halil Kumcu da hudut birliği askerlerince sınırdan geçmeye çalışırken yakalandı. Yanlarında bulunan çocuğun ağlamasıyla askerlerce fark edilen 6 kişiyle gözaltına alınan Kumcu tutuklandı.

Hudut askerlerince yakalananlar arasında yer alan, kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi olan ve hakkında "halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Murat Çapan tutuklandı.

Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri, Bulgaristan'a sınır olan Yenikadın köyündeki askeri yasak bölgede aralarında eski komiserin de bulunduğu 4 FETÖ zanlısını yakaladı. Bu kaçak geçişi terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen kişinin organize ettiği ortaya çıktı.

- FETÖ'nün Kolombiya sorumlusu yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan eski TRT spikeri Hamza Günerigök de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Günerigök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Örgütün Kolombiya sorumlusu Yunus Y, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu "sivil imam" B.Ç. ile örgütün sözde "Bilecik imamı" T.S, Gümüşhane Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu Z.T. de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulamasıyla deşifre edilen kripto isimlerden eski albay Mahmut Erel, İpsala'da jandarmadan kaçamadı. Erel, Ankara'ya sevki sonrası tutuklandı.

Yine sınırda yakalananlar arasında yer alan meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı ve bir dönem HSYK'de tetkik hakimliği yapan E.Ş. ile meslekten ihraç edilen cezaevi müdürü H.K. de güvenlik güçlerinden kaçamadı.

Geçen ayın sonunda İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan MLKP üyesi Azimet Ceyhan'ın yakalandığı grupta iki FETÖ'cü eski subayla, terör örgütü PKK üyesi bir kadın da gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:03
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