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Edirne Sarayı turizme kazandırılacak

Edirne'de İstanbul'un fethine kadar Osmanlı Devleti'nin yönetildiği, 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet'inde yaşadığı Edirne Sarayı, restorasyon çalışmasıyla canlanıyor.

17 Nisan 2018 Salı 11:20
Edirne Sarayı turizme kazandırılacak

Edirne Valisi Günay Özdemir, Fatih Sultan Mehmet'in de yaşadığı Cihannüma Kasrı'nda bulunduğu 7 katlı yapının ayağa kalkmasıyla birlikte sarayın turizme açılacağını söyledi.

2. MURAD BAŞLADI OĞLU FATİH BİTİRDİ

Edirne'de 1450 yılında dönemin Osmanlı Padişahı 2'nci Murat tarafından, Tunca Nehri kıyısında , şimdiki adıyla Sarayiçi bölgesinde inşaatına başlanılıp, Fatih Sultan Mehmet, tarafından 1475 yılında Cihannüma Kasrı'nın yapımıyla tamamlanan Edirne Sarayı, Kültür Bakanlığı ve Edirne Valiliği tarafından restorasyona alındı. Osmanlı'nın imparatorluğa geçiş dönemine ev sahipliği yapan Edirne Sarayı, Fatih Sultan Mehmet'in eğitim alıp yaşadığı saray olarak biliniyor. Edirne Sarayı'nın ana yapısını oluşturan en önemli yapısı olarak göze çarpan, 7 kat inşa edilen Cihannüma Kasrı, restorasyonla ayağa kaldırılırken, Kum Kasrı Hamamı, Adalet Kasrı ve saray mutfağı gibi önemli yapıları tekrar teşhir ve tanzim edilerek, dönemin değerli eşyaları konularak müze haline getirilip hizmete açılması planlanıyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:20
  1. Edirne sarayı

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