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Edirne "mor turizm"e hazırlanıyor

Edirne'de esnaf 10-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek "Lavanta Tarla Günleri'ne" hummalı şekilde hazırlanıyor- Yoğun katılım beklenen "mor günler" için lavantalı lokum, sabun ve magnetler üretildi- Kentin meşhur tava ciğercileri de masalarını lavanta çiçeğiyle süsleyip müşterilerini o güne özel çeşitli sürprizlerle bekliyor

09 Haziran 2019 Pazar 11:12
Edirne "mor turizm"e hazırlanıyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne kültür, inanç, gastronomi ve deniz turizmi yanı sıra agro turizmde de öne geçmek için kolları sıvadı.

Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsünün bu yıl ikincisini düzenleyeceği "Lavanta Tarla Günleri" 10-16 Haziran tarihlerinde başlayacak. Etkinlikler kapsamında enstitüye ait lavanta tarlalarında konserler, söyleşiler, bilgilendirme ve lavanta yağı sıkma gösterileri düzenlenecek.

Yerli ve sınır ülkelerden yabancı turistleri kente çeken "mor turizm"den esnaf da payını almak için harekete geçti.

Lavantanın şerbetini, kurabiyesini, dondurmasını ve lokumunu üreten esnaf, ziyaretçileri kentte en güzel şekilde ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

- Lavanta lokumuyla iddialı

Turizmin pek çok kolunda hizmet vermesinin yanında kentin yöresel tatlılarını da üreten Kemal Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "mor turizmle" de Edirne'nin binlerce turist çekmeye başladığını söyledi.

Lavantanın mor renginin gönüllere lokumunun da ağızlara hoş geleceğini belirten Kılıç, "Biz de bu yıl Edirne tarlalarından hasat edilen lavantalarla bir ürün üretmeye karar verdik. Geleneksel lezzetlerimizden olan lokumla lavantayı birleştirdik ve çok güzel bir tat elde ettik. Şehrimiz bu yıl hem lavanta kokacak hem de lavantalı lokumla tada doymuş olacak." ifadelerini kullandı.

Osmanlı'dan bu yana kentin ünlü el sanatlarından ve hediyelik ürünlerinden mis meyve sabunu üreticilerinden Can Ürenli de bu özel gün için lavanta sabunu ürettiklerini söyledi.

- Ciğer yiyene lavanta demeti

Edirne'nin meşhur tava ciğercileri de masaları lavanta çiçeğiyle süsleyip müşterilerini lavanta günlerine davet ediyor. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da turizm kenti Edirne'nin misafirlerini ağırlamaya devam ettiğini belirtti.

Lavanta günlerinin turizmi daha da hareketlendireceğini anlatan Dinar, şunları kaydetti:

"Pazartesi gününden itibaren lavanta günleri yani bizim deyimimizle 'mor günler' başlıyor. Biz de ciğerciler olarak gelen misafirlerimize ciğerin yanında bir demet lavanta hediye ediyoruz. Mor günlere sizleri bekliyoruz. Bizler de bugünlere özel giyineceğiz, dükkanlarımızı morla, lavantayla donatacağız. Bütün misafirlerimize lavanta hediye edeceğiz."

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:12
  1. Lavanta
  2. Lavanta Tarla Günleri
  3. mor turizm
  4. Tarımsal Araştırma Enstitüsü

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