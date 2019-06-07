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Edirne, Kırklareli Ve Tekirdağ’da ‘Arazi toplulaştırma çalışmaları’ tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

07 Haziran 2019 Cuma 11:58
Edirne, Kırklareli Ve Tekirdağ’da ‘Arazi toplulaştırma çalışmaları’ tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.


DSİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘Edirne İli Merkez, Uzunköprü, İpsala, Keşan ilçelerinde bugüne kadar toplam 6 proje ile 37 yerleşim biriminde 86 bin 431 ha alanda projenin tamamlandığını söyledi.


Tekirdağ İli Çorlu İlçesinde 1 proje ile 1 yerleşim biriminde 4 bin 232 ha alanda tamamlandığını, Kırklareli ili Lüleburgaz İlçesinde 1 proje ile 1 yerleşim biriminde 5 bin 671 ha alanda arazi toplulaştırması tamamlandığını kaydeden Aydın, toplamda 8 proje ile 39 yerleşim yerinde 96 bin 334 ha arazi toplulaştırılarak, vatandaşların hizmetine sunulduğunu açıkladı.


Aydın, “Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli İllerinde yürütülen toplulaştırma projeleri 10 adet proje kapsamında, 202 yerleşim biriminde, 399 bin 144 ha alanı kapsamaktadır. Devam eden projelerin tamamında çalışmalar başlamış ve hızla devam etmektedir” dedi.


Aydın, “Edirne İlinde Uzunköprü, Meriç, Süloğlu, Havsa, Enez, Keşan, Lalapaşa ilçelerinde 8 proje ile 151 yerleşim biriminde 219 bin 23 ha alanda proje devam etmektedir. Bu Projeler tamamlandığında Edirne İlinde toplulaştırma yapılabilecek alanın yüzde 71’i tamamlanmış olacaktır. Tekirdağ ilinde Süleymanpaşa, Malkara ve Hayrabolu İlçelerinde 1 proje ile 36 yerleşim biriminde 71 bin 200 ha alanda devam etmektedir. Kırklareli İlinde Merkez, Babaeski ve Pehlivanköy İlçelerinde 1 proje ile 15 yerleşim biriminde 40 bin ha alanda devam etmektedir” dedi.



“Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak”


Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmaktadır. Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmekte olduğunu belirten Genel Müdür Aydın, “Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri %90 oranında azalmaktadır” dedi.



“Arazi toplulaştırması modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırır”


Arazi toplulaştırma çalışmalarının ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacağını ifade eden Genel Müdür Aydın, “Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır” dedi.


DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın,son olarak “Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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