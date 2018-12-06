Edirne esnafından "Yılın Fotoğrafları" oylama

EDİRNE (AA) - Edirne'de tanınmış esnaftan bazıları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğrafları oyladı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

AA çalışanlarına teşekkür eden Dinar, "Bizler Anadolu Ajansı'nın haberleri ve görselleriyle büyüdük. Rahmetli babam radyoyu açtığında radyocunun okuduğu ajans haberlerini merakla dinlerdik. Anadolu Ajansı, artık dünyanın dört bir yanında ve her taraftan haber yapıyor ve görsel sağlıyor. En güzeli de hayatın içerisinden fotoğraflar sunması, oyladığımız bu fotoğraflar hayatın gerçekleriydi." dedi.

Dinar, haber kategorisinde Özkan Bilgin tarafından Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçiğin iftar sofrasının görüntülendiği "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" adlı fotoğrafı, yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersin'de gösteri gerçekleştirdi" adlı kareyi ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sırasında Elif Öztürk tarafından çekilen, pehlivanların dinlenme anlarını aktaran "Pehlivanlar" adlı fotoğrafı oyladı.

- "AA beni de haberleştirdi"

"Kasap kız" Kübra Ayık da AA'nın sunduğu haber ve görselleri tüm dünyanın izlediğini belirterek, "8 Mart dünya kadınlar gününde kasaplar çarşısının tek kadın çalışanı olarak Anadolu Ajansı beni de haberleştirdi. Bu albüm içerisinde yer almayı isterdim. Çok güzel bir çalışma olmuş hepsini tek tek inceledim ve oy verdim." diye konuştu.

Ayık, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçiğin iftar sofrasını görüntülendiği "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" adlı fotoğrafı, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in çektiği Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yanan evi sonrası kedisine sarılan Ali Meşe'nin fotoğrafını ve spor kategorisinde de Burak Akbulut'un, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda çektiği "Karatenin Sultanları" adlı fotoğrafı seçti.

Balıkçı Feridun Bistiren, AA'nın yaşamın içinden fotoğraflar sunduğunu ve oylamada yer alan tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade etti.

Bistiren, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği "Filistin direnişinin sembolü genç" fotoğrafı ile "yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar imzasını taşıyan "Türk yıldızları" fotoğrafı ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sırasında Elif Öztürk'ün çektiği, pehlivanların dinlenme anlarını aktaran "Pehlivanlar" adlı fotoğrafı oyladı.